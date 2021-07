In via Orsini due condizionatori di un ufficio privato scaricano l'acqua al centro del marciapiede. Sono evidenti i danni al marciapiede stesso e i disagi per i passanti, costretti a spostarsi per non essere bagnati. La situazione è stata segnatlata alla circoscrizione: a quando l'intervento dei vigili urbani per ripristinare decoro e civiltà?