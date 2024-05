Via Marchese di Villabianca, auto sulle strisce pedonali: attraversamenti negati

L'immagine rappresenta un tipico attraversamento della via Marchese di Villabianca, ma vale anche per la via Marchese di Roccaforte, Via Libertà, Via Sampolo, Piazza Don Bosco, Via Cordova, Via La Marmora. Malgrado i roboanti proclami del comandante dei vigili urbani e il costante passaggio delle pattuglie nelle zone sopra indicate, gli attraversamenti pedonali, cosi come le corsie preferenziali, si presentano così, ogni giorno, dall'apertura fino alla chiusura dei negozi nella totale indifferenza di chi è preposto a sanzionare queste imperanti abitudini dei palermitani.

Si ha la netta impressione che la situazione sia ultimamente peggiorata anche perché , come ho letto tante altre volte su PalermoToday, alle segnalazioni fatte al centralino dei vigili urbani non si ottiene alcuna risposta concreta, mentre fino a poco tempo fa uno due volte l'anno si vedevano multe elevate nelle zone citate. Inutile scrivere e descrivere che detti comportamenti degli automobilisti palermitani rendono la vita impossibile a chi ha una disabilità o anche un bambino da portare a spasso nel passeggino.