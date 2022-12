Zona Calatafimi, via Villa di Napoli pulita nel giorno di Natale: "Un regalo piacevole ed inaspettato"

Gallery









Stamattina, giorno di Natale, un omino in tuta arancione, col suo mezzo a tre ruote, ha pulito con pignola professionalità, munito di scopa epslrtta e sacchi, la via Villa di Napoli, traversa di corso Calatafimi. Ben cinque sacchi sono stati riempiti.

Grazie per il piacevole e inaspettato regalo. E un grazie a chi si è adoperaro in Rap per questo dono. Un vero e proprio "evento": da oltre tre mesi, infatti, non si vedeva nessun operatore ecologico.