Via Villa Barbera, percorso pedonale invaso dalle piante

Percorro giornalmente la via Villa Barbera e già da qualche settimana noto quello che succede ogni anno: una pianta infestante invade il percorso pedonale istruendolo completamente in alcuni tratti. La via è molto frequentata da sportivi e da chi segue terapie presso la vicina Polisportiva, molti bambini, anziani e persone diversamente abili. Non è la prima volta che segnalo questo tipo di "invasione" della vegetazione che, per quanto gradevole, crea molti disagi. Non esiste un controllo di questo tipo per ciascuna circoscrizione? Anche la vicina via Belgio sembra abbandonata dal servizio di pulizia.