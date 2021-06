Come, in prossimità delle campane per la raccolta del vetro, l'inciviltà di chi non fa la raccolta differenziata porta quotidianamente queste persone ad utilizzare il marciapiedi per depositare i propri rifiuti. Ed è solo grazie agli interventi, anche se solo sollecitati, della Rap che questi cumuli maleodoranti non divengano colline di rifiuti...