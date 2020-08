In via Veneto, su entrambi i marciapiedi, cresce rigogliosa l'erbaccia. Non si vedono da anni gli operai addetti al decoro urbano. Ogni tanto qualche cittadino volenteroso passa con le cesoie. Tra questi non abbiamo mai incontrato Leoluca Orlando, che abita proprio a cento metri da qui. Rincasa sempre col buio... Occhio non vede...