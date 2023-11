Via Umberto Maddalena tra buio, rifiuti e degrado: "Incuria totale da tempo immemore"

La via Umberto Maddalena (la Conigliera) è nel degrado più assoluto. Parte della via la sera piomba nel buio assoluto per assenza di illuminazione pubblica, impedendo agli abitanti di poterla percorrere a piedi anche per la mancanza di marciapiedi o barriere di protezione per evitare di essere investiti. I bordi della strada non vengo puliti ormai da anni con la vegetazione e la spazzatura presente ovunque. Eppure la strada è ormai una strada molto trafficata e serve diversi residence ma è nell’incuria totale ormai da tempo immemore.