Zona Oreto, da via Li Bassi a via Ughetti: strade invase dalla spazzatura

Gallery







Il nostro sindaco chiede aumenti Tari, inserimento nelle fatture della stessa ed io mi chiedo con quale coraggio lo faccia visto che la situazione attuale è quella che la spazzatura come si vede nelle foto ha immerso anche i cassonetti. Lascio a voi immaginare oltre allo scempio, il cattivo odore che la spazzatura emana visto le temperature alte che ci sono state. Per non parlare delle possibili malattia che si possono prendere! Vergogna una città immersa nella spazzatura.

Foto scattate via Saverio Latteri, via Li Bassi (davanti la scuola media D. Scinà) via Ughetti, via Vincenzo Madonia.