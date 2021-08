Via Uditore, i rifiuti invadono anche gli spazi condominiali

Ancora disservizi.....all'altezza del civico 11 h di via Uditore l' immondizia arriva ad occupare scivoli di cancelli condominiali. Addirittura non riescono ad asfaltare la strada per colpa della presenza di spazzatura di vario genere sul manto stradale, non posso chiamare sempre io ogni 15 giorni la Rap per sollecitare ritiro immondizia..La nostra cara amministrazione però i soldoni per la Tari li pretende. Non ho parole, siamo peggio del Burundi con tutto il rispetto.