Via Trinacria, quei rifiuti lasciati dopo le manifestazioni davanti all'assessorato

Come di sovente succede, in via Trinacria di fronte all'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, assistiamo a manifestazioni di protesta di coloro che chiedono vengano tutelati i loro diritti. Per carità, il diritto allo sciopero è sancito dalla nostra Costituzione. Ebbene ogni qualvolta ci sono queste manifestazioni, oddio voglio chiarire che non è che le strade a Palermo siano "linde e pinte", ci ritroviamo ad assistere all'ennesima condizione di inciviltà. Cumuli di bottiglie di plastica, bicchieri, pacchi di sigarette vuoti… e non mi dilungo nei dettagli. Gentilmente vengono lasciate anche bottiglie di acqua sulle auto posteggiate.

E mi chiedo: se lor Signori ritengono che sia civile e responsabile fare ciò (tanto non sono a casa loro) dove stanno gli altri Signori che amministrano, operano per questa città che sempre più affonda nell'inciviltà e "munnizza"?

Vivo in via Trinacria e non tollero e non posso tollerare una tale mancanza di civiltà da parte di chi reclama diritti ma non sembra avere doveri. Non voglio di parlare di rassegnazione, perché il popolo siciliano è un popolo rassegnato, ma voglio crederci ancora con tutte le mie forze che qualcosa possa finalmente cominciare a cambiare. Voglio crederci ancora che il popolo siciliano possa alzare la testa e guardare a testa alta i propri figli per consegnare loro un mondo migliore.