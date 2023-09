Uno scorcio di Palermo (sporca): via Trinacria

Gallery









Laddove non esiste il senso civico dovrebbe esserci l'amministrazione che, con chi di competenza, dovrebbe dare una svolta a questa città. Siamo in via Trinacria, da tempo immemorabile le strade non vengono pulite, i cestini non vengono svuotati, le "cacche" dei cani messi civilmente dai loro padroni sui cestini restano li all'infinito, chi manifesta davanti l'assessorato "dissemina" a destra e a manca rifiuti di ogni genere.

Viviamo in una città metropolitana, una città in cui il turista ammaliato dalla sua storia e bellezza rimane stordito dalla trascuratezza di chi dovrebbe lavorare al meglio per renderla un capolavoro. E noi cittadini, dal centro storico alle periferie continuiamo a sopravvivere in questo degrado della nostra storia. Magari tra qualche giorno, dopo questa segnalazione, verranno a pulire… e poi? Altro giro altra corsa.