Via Trabucco, 74 · Cruillas

La storica fontanella pubblica in ghisa di via Trabucco al massimo del degrado tra immondizia e manto stradale dissestato. Ringraziamo in particolare chi ha ben pensato di adibirla a parcheggio, a discapito di quanti vorrebbero comunque utilizzarla.