Via Toscana, 1 · Libertà

Ci troviamo in via Toscana, una traversa di viale Campania.Sulla carta una zona di alta qualità, ma la gente è costretta a non camminare sui marciapiedi perché ci sono gli alberi pericolanti e sono pieni di foglie.

Questa strada non viene mai pulita né glia alberi vegono potati. Noi residenti chiediamo alle autorità competenti di intervenire perché non ne possibile un disservizio del genere.