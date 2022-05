Via Tommaso Marcellini eterna discarica

Gallery



A Palermo, evidentemente, i contribuenti non hanno eguali diritti e, forse, chi paga le tasse ma ha deciso di vivere in periferia non può godere di alcun, seppur minimo, servizio. Da anni la via Tommaso Marcellini, nel tratto compreso tra la via Riserva Reale e la via Chinnici, è di fatto divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto. Come se non bastasse, nessuno si preoccupa della pulizia delle strade, ormai invase dalla vegetazione che a breve limiterà anche la circolazione dei veicoli. Assenza di pulizia, assenza di controlli, assenza di segnaletica, hanno ridotto questo angolo di città, a due passi dal Corso Calatafimi, assolutamente invivibile. E pensare che chi è deputato ad amministrare la città vorrebbe addirittura aumentare le tasse!