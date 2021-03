Buongiorno, dopo essere stata ripetutamente ignorata dalla polizia municipale mi rivolgo a voi per segnalare l'occupazione dei marciapiedi di via Brigata Aosta e via Tommaso Lo Cascio e l'occupazione della pista ciclabile in via dell Arsenale. Che io sia a piedi o in bici sono costretta a camminare in strada con il mio bambino di 3 anni. Vi ringrazio e spero mi aiuterete. buona giornata