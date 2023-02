"Caro sindaco, cari assessori: venite a vedere com'è ridotta la via che intitolerete a Biagio Conte"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino.

"Caro sindaco Roberto Lagalla e caro assessore Maurizio Carta, siete invitati a vedere la via del Tiro a Segno, futura via Biagio, dato che voi e tutti gli assessori del Comune di Palermo vi siete gonfiati il petto per la futura intitolazione della strada al missionario laico, ma almeno ci siete mai passati da questa strada?

A due passi dal mare, a due passi dal centro storico, dove oltre agli ex Mulini Virga, che dovevano essere recuperati con alloggi e negozi , c'è il problema dell'esondazione delle fogne, ma anche il famoso ecomostro che da anni si dice deve essere abbattuto e che è diventato oramai famoso come luogo di ritrovo per tossicodipendenti e discarica a cielo aperto, con topi, blatte e una puzza nauseabonda.

Dato che lei, sindaco Lagalla, è un medico, le chiedo se è normale che i nostri figli e nipoti debbano giocare tra munnizza e topi, siringhe, blatte e puzza? A lei, assessore Carta, che è un professore di urbanistica, ha mai pensato di far demolire l'ecomostro ? A fare recuperare l'ex Mulini Virga? A chiedere all'Amap di risolvere il problema delle fogne? Eppure lei era era assessore Carta già anni fa (poi è arrivato l'ex assessore Giusto Catania, peggio di prima...). Lei assessore Carta che ha l'ufficio del Centro storico a due passi da via Tira a Segno, ma non si accorge del degrado?

Il mio non vuole essere un attacco a una parte politica perché tra un assessore e l'altro per me nulla è cambiato purtroppo per i picciriddi della via Tira a Segno e per gli anziani, cioè quelli che più soffrono per questo scempio. Gli anziani che in estate non scendono per stada per il tanfo, bambini che purtroppo non hanno spazi per giocare e si ritrovano tra immondizia, topi e blatte. Concludo dicendo la via potete intitolarla a chi volete, ma spero che non ci voglia un miracolo di Santa Rosalia per risolvere tutti i problemi della via del Tira a Segno futura via Biagio Conte".