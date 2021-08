Via Tiepolo, cassonetti circondati da rifiuti carbonizzati

Gallery



Gli abitanti della zona denunciano il degrado in via Tiepolo, nel quartiere Uditore. Un peccato non potere utilizzare gli spazi all'aperto per fare giocare i nostri bambini che già a causa della pandemia sono costretti a fare tante rinunce. Ci auguriamo che presto questi spazi possano essere vissuti come meritano e che invece di vedere tanto degrado vedremo bimbi che giocano allegramente. Siamo certi che ci sarà un intervento immediato.