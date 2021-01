Via Tasso, vetro abbandonato in strada

Vorrei segnalare una pericolosa situazione di abbandono di raccolta di vetro sul piano stradale. Alcuni residenti della zona (via Tasso - via L. Ariosto - Via Rapisardi), chiaramente dotati di uno spiccato senso civico, anziché attendere che venisse svuotata la campana di raccolta del vetro ubicata sulla via Tasso e già piena da una decina di giorni, hanno preferito abbandonare la loro raccolta di vetro sul piano stradale. Preferendo così, piuttosto che tenere per qualche altro giorno i rifiuti di vetro a casa propria, abbandonarlo per strada commettendo, cosi, non solo un possibile illecito ma sottoponendo ad un grave rischio i pedoni che vorrebbero transitare su quel tratto di marciapiede.