Via Spagna, palo dell'illuminazione pericolante

Palo dell'illuminazione pericolante in via Spagna. I vigili del fuoco sono intervenuti lo scorso 11 dicembre per mettere in sicurezza un impianto che rischiava di cadere e finire su pedoni o auto. A segnalarlo sono stati alcuni residenti e passanti dopo aver notato una vistosa crepa. Le squadre del 115 hanno rimosso la parte precaria del palo e l'hanno "legata" al resto dell'impianto in attesa dell'arrivo dei tecnici di Amg Energia. Ad ggi tutto è rimasto come quel giorno del crollo, hanno tolto il pericolo ma anche l'illuminazione della strada a cui non importa a nessuno se è buio pesto, nessuno si prende la briga di ripararlo e dare un pò di luce a questa strada dimenticata da tutti.