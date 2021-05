Via Spagna al buio da oltre un anno

Volevo far notare che dopo l'intervento dei vigili del fuoco dell'11 dicembre 2021, ad oggi nulla è cambiato. Sono crollate le plafoniere delle luci stradali di via Spagna e così ad oggi è tutto fermo, immobile. Nessun intervento nessuna preoccupazione per chi è rimasto nel buio più totale. Nessuno è preposto a occuparsene nessuno sa dare risposte tutto tace tutto ciò come è noto a Palermo nessuno ne è responsabile.......Vergogna!