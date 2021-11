Via Silvaggio come una favela, abbandonata da Rap e Amap

Gallery









Queste foto documentano la fuoriuscita di liquami dal tombino della fognatura stradale. Tale situazione da 15 giorni è stata segnalata all'Amap, intervenuta peraltro senza nulla risolvere e impegnandosi a ritornare l'indomani, cosa mai avvenuta. All' interno degli androni e nel vano ascensore la puzza è insopportabile, in strada lo stesso, da alcuni locali commerciali sono già risaliti i liquami dai wc. Le segnalazioni all'Amap sono state diverse da parte di vari residenti, richiedendo un pronto intervento mai avvenuto. La via è lunga 50 metri e vi sono anche alcuni ingombranti , che altrettanto la Rap non ha provveduto a ritirare, nonostante vari solleciti . La situazione è davvero in emergenza. La via è una traversa di via Lancia di Brolo, in prossimità di via Cataldo Parisio, dunque abbastanza centrale e di passaggio. Ci auguriamo che da tale segnalazione scaturisca un pronto intervento.