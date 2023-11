Illuminazione pubblica assente in via Serradifalco e piazza Campolo

Da più di qualche giorno nella zona di via Serradifalco all' altezza dell' intersezione stradale con via Casella, via Bernabei e piazza Campolo, l'illuminazione pubblica è quasi del tutto assente: su 11 lampioni che dovrebbero illuminare questa via, 7 risultano spenti.

Se il Comune intende risparmiare per il caro bollette forse è il caso di rivedere la propria scelta vista la zona semi-centrale priva di fonti di luce anche private dopo la chiusura serale dei negozi. Magari si può ridurre parzialmente l'illuminazione, in ogni qualche zona della città (vedi viale Michelangelo con doppi lampioni), piuttosto che penalizzare totalmente soltanto alcune zone. Ai cittadini che pagano le tasse per i servizi, la sicurezza sta a cuore.