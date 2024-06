Via Serradifalco tra immondizia, erbacce, feci e marciapiedi dissestati

Via Serradifalco, 129 · Malaspina

Da mesi, se non anni, i marciapiedi versano in condizioni pietose, paragonabili a quelle di una città del terzo mondo. È inaccettabile che i cittadini siano costretti a camminare tra buche, rifiuti e foreste da far invidia al Sud-Est asiatico, rischiando "incidenti" e ostacoli a ogni passo.

La vergogna avvolge non solo chi ha la responsabilità di gestire il decoro urbano, ma anche l'intera comunità che assiste inerme a questo scempio. Serve un intervento immediato e risolutivo da parte dell'amministrazione.

Ripristinare la fruibilità dei marciapiedi non è solo un dovere verso i cittadini, ma anche un'occasione per restituire decoro e dignità a una città che merita ben altro.