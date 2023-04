Rifiuti abbandonati in via San Lorenzo: "C'è il pericolo di un incendio"

Via San Lorenzo · Resuttana-San Lorenzo

Cumuli di rifiuti all’altezza del civico 130 in via San Lorenzo, in prossima di una scuola elementare e davanti a una centrale elettrica. La gente ignora questo pericolo. C'è il serio pericolo di un incendio.

Tra l'altro rifiuti di ogni tipo, gettati anche da gente dei palazzi limitrofi che si ostina a non fare la differenziata. La segnalazione ha lo scopo di richiedere l’installazione di un’area video sorvegliata con lo scopo di evitare il verificarsi di questi eventi.