Via San Lorenzo, cassonetti non svuotati e immondizia che invade la strada

Ecco come appare la via San Lorenzo nei pressi della Villa Buonocore Maletto. La raccolta è mancata sin dal sabato scorso, i cittadini continuano a conferire i loro rifiuti e tutto finisce in strada e sui marciapiedi ormai non spazzati da tempo. Se questo è il piano straordinario del Sindaco Lagalla figuriamoci cosa devono essere i prossimi annunci di interventi per la città. Forse ormai neanche la nostra Santuzza può toglierci da questa pestilenza dei rifiuti!