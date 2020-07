Bonagia, volontari puliscono le strade

Ecco come si presentava largo Pietro Tacchini, a Bonagia. Il presidente del comitato civico Palermo Nicolò Romano e i ragazzi del gruppo comunale Palermo città hanno spazzato la strada e ripulito le vie della terza circoscrizione. I giovani volontari arrivano dove l'amministrazione comunale dimentica. "Ci auguriamo - dice Romano - che i ragazzi dell'associazione siano un esempio per chi sporca la nostra città e siano elogiati per il lavoro che fanno".