Via San Cristoforo, 25 · Tribunali-Castellammare

Da anni il degrado ha preso il sopravvento in via San Cristoforo, amministrazione comunale e polizia municipale sono a conoscenza del problema, ma non pongono rimedio! Niente telecamere e controlli; niente differenziata né rimozione dei cassonetti. Questa è la città che ci meritiamo.