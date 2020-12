Via Sammartino è una discarica: "Rap tolga la campana del vetro per fermare gli incivili"

Via Sammartino, all'angolo con via La Farina, è una discarica perenne. "Ecco cosa siamo costretti a vedere tutti i giorni sotto casa" dice un residente, che propone a Rap una soluzione: "A mio avviso bisognerebbe togliere o spostare la campana del vetro, in modo tale da impedire agli incivili di abbandonare la spazzatura in quel luogo. E' una cosa insostenibile".