Via Sammartino affonda nel degrado: "Piumoni nelle aiuole trasformate in discariche, alberi potati a metà"

Alberi rigogliosi, verde ovunque e sole battente. Sembrerebbe un bellissimo landscape se non fosse che la potatura del verde dovrebbe essere obbligatoria. Ecco, ci troviamo in via Sammartino. Qui hanno deciso di iniziare il tipo di intervento che avrebbe dato una sforbiciata agli alberi.

Peccato però sia iniziato, con tanto di zona rimozione per evitare che le auto posteggiassero e i pedoni transitassero rischiando che qualche ramo gli cadesse in testa, e mai terminata. Ciò che invece non passa mai di moda è l'immondizia. Le aiuole che ospitano questi alberi sono così diventate delle piccole discariche a cielo aperto.

L'immondizia però non è ciò che i palermitani scelgono di buttarci. Quantomeno, non solo. Quella, di fatto, può essere gettata ovunque e così è. In via Sammartino invece si prediligono più le discariche creative: mobiletti dismessi si trovano accanto a piumoni. D'altronde ormai fa caldo e non servono più…

I marciapiedi puzzano di urina di cane, per non parlare della gimcana che si deve fare con i passeggini pur di scansare gli escrementi degli stessi lasciati proprio dai loro (incivili) padroni. Rap, Reset e Verde hanno intenzione di intervenire per il decoro urbano oppure dobbiamo assistere al declino di via Sammartino?