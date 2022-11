Zona blu e divieto di sosta in via Sadat: "Che senso ha?"

Da un lungo periodo, che risale infatti a quando si effettuano i vaccini alla Fiera, in via Anwar Sadat, lungo tutto il marciapiedi, permangono diversi divieti di sosta dove vi sono le strisce blu e per una fascia oraria che non consente ai residenti di posteggiare perché, anche posteggiando dopo le 20, la macchina deve essere rimossa entro le 6.

Ciò comporta un grande disagio in quanto non vi sono altre possibilità di posteggio per i residenti e inoltre viene impedito un diritto a chi paga regolarmente la zona blu con la conseguente sosta abusiva di chi decide di posteggiare comunque, non avendo alternative (vedi foto).

Vorrei capire la motivazione di tale scelta e il senso di un divieto di sosta ad oltranza lasciando le strisce blu. Ho chiamato i vigili per avere delle spiegazioni, ma mi hanno dirottata all'ufficio del Comune che, a sua volta, mi ha dirottata all'Amat ma nessuno ha saputo darmi una spiegazione, né nessuno ha preso in considerazione il problema che naturalmente permane.