Via Roma, bloccano il ladro e recuperano il cellulare rubato: "Palermo è anche onestà"

Buongiorno PalermoToday, la mia segnalazione riguarda un tentativo di furto avvenuto sabato sera in via Roma, più precisamente all'altezza dell'incrocio con via Principe di Belmonte. Mi trovavo per strada alla ricerca di un distributore di tabacco quando improvvisamente una persona a bordo di una moto, avvicinandosi, mi sfila dalle mani il cellulare. Quest'ultimo è stato recuperato soltanto - e ripeto soltanto - grazie all'aiuto tempestivo di alcune persone che si sono letteralmente lanciate per strada fermando il ladro. Preso dallo stress del momento, non ho avuto l'opportunità di ringraziare questi eroi ma sfrutto questo spazio ora per rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti a queste persone che hanno dimostrato ancora una volta che Palermo è fatta anche di persone per bene e oneste. Grazie ancora.