Via Cignolini · Cruillas

Voglio segnalare che la strada tra via Roentgen e via Cignolini, proprio accanto all'Agenzia delle Entrate a Cruillas, è piena di spazzatura e sporcizia di ogni genere. Per fortuna i contenitori vengono svuotati ma quasi quotidianamente vengono gettati rifiuti ingombranti. Così le due strade piene di immondizia e sporcizia. Mi auguro che qualcuno intervenga.