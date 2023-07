Via Quarto dei Mille: "Nessuno ripulisce la strada"

Gallery



Via Quarto dei Mille è una strada che non viene mai pulita, così come il resto della città. Non vedo l’ora che arrivi il primo acquazzone per vedere la strada pulita, e sì, è l’unica speranza per vedere la strada pulita, visto che non si vede l'ombra di uno spazzino da queste parti. Il problema è che con la pioggia salteranno tutti i tombini che attualmente sono pieni di sterpaglie e aghi di pino… Questa Amministrazione è incompetente e assente.