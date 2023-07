Via Quarto dei Mille al buio: "Attraversare è un pericolo"

Gallery





Continuano i disservizi in Via Quarto dei Mille, nella zona in generale, adesso il Comune, oltre a non pulire mai i marciapiedi stracolmi di erbacce infestanti, lascia completamente al buio tutta la via, compreso il corso Calatafimi. Ci avevano abituati al funzionamento dei lampioni ad alternanza (uno sì e uno no) ma adesso mi sembra proprio indecente non farne funzionare neanche uno. Attraversando la strada di sera devi sperare che non ti investano, affidandoti alla sorte, magari facendoti il segno della croce prima di attraversare state attenti!