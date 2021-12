Via Puglia, pedoni costretti allo slalom tra auto e moto

Gallery



Da molti mesi segnaliamo la mancata corsia pedonale sito in via Puglia, traversa di viale Campania tratto che porta verso via Calabria. Lo abbiamo segnalato al comune diverse volte al comando di polizia municipale ma ancora non si vede nessuno. In questa strada sono stati segnalati tanti incidenti. Caro sindaco, prima che qualcuno si faccia male veramente faccia questo regalo di Natale ai cittadini della zona di via Puglia e dintorni che ogni giorno attraversano questo tratto pericolosissimo facciamo la segnaletica protetta dove tutti possano passare in sicurezza.