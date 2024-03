"Via Principe di Belmonte, cemento al posto della pavimentazione in pietra"

Gallery







Pavimentazione in marmo di billiemi sostituita da una bella colata di cemento dopo aver eseguito i lavori, senza ripristinare la precedente (come doveva essere sicuramente da contratto). Siamo nel salotto della città, esattamente in via Principe di Belmonte. Non è la prima volta che pavimentazioni storiche o di recente fattura vengano distrutte e ricoperte da cemento dalle ditte a cui vengono appaltati i lavori, ciò mostra un totale disinteresse al decoro e alla bellezza della città, e un mancato controllo del territorio. Nel corso degli anni sono stati diversi i casi in cui sono stati effettuati dei danni analoghi,su tutti il caso di via Spinuzza. La segnalazione è stata inviata agli organi competenti