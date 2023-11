Evviva la civiltà dei palermitani. Ogni mattina ci sono sempre 2/3 mezzi parcheggiati nel bel mezzo dell'isola pedonale in via Principe di Belmonte. Peccato che non ci sia nessun vigile a fare rispettare il divieto, per buona pace dei cittadini civili.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da un lettore