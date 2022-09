Sferracavallo nell'abbandono, in via Plauto sono i residenti a ripulire la strada

Gallery









Desideravo segnalare alla vostra redazione l'iniziativa di alcuni residenti di Sferracavallo, fra cui io, che non ne possono più dello stato di incuria e di abbandono da parte delle istituzioni della borgata di Sferracavallo. Posteggi selvaggi, acqua scooter a tutta velocità, pericolosi per chi nuota o chi desidererebbe godere dell'incantevole golfo, e non in ultimo i gommoni che mettono la musica a tutto volume e a seguire quella che i locali diffondono fino a notte. Il quartiere è inoltre sommerso da rifiuti abbandonati ovunque ed è per fronteggiare questo grosso disagio che lunedì 5 settembre alle ore 18.30 alcuni abitanti di via Plauto hanno pulito la via.

Abbiamo più volte denunciato alle istituzioni il degrado in cui viviamo e nonostante l'onere economico, che comunque sosteniamo, riteniamo più importante vivere in una strada pulita e dare un concreto segnale a chi invece dovrebbe provvedere. Grazie per l'attenzione.