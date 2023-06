Gallery





Via Placido Rizzotto, a Bonagia, è sommersa dai rifiuti non raccolti oramai da più di dieci giorni. Accanto alla villetta, sede del mercatino del contadino e utilizzata dai bambini per il progetto "Tempo d'estate", si è formata una gigantesca discarica a rischio di incendio. Urgente un intervento di bonifica del sito.