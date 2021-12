Via Pitrè, marciapiede sommerso dai rifiuti ingombranti

Gallery





Segnalo il degrado che ogni giorni viviamo in via Pitrè, nei pressi de civico 26. Ogni giorni sopportiamo questa situazione con spazzatura ovunque, rifiuti sparsi sul marciapiede e mobili buttati. Non è neanche fattibile poter usare il marciapiede come si evince nella foto, abbiamo più volte segnalato il problema alla Rap ma senza avere risposta. Abbiamo anche fatto presente l'eccessiva quantità di cassonetti (6) in un punto solamente, avevamo chiesto di suddividerli per tutta la via, per evitare di ritrovarci sempre in questa situazione.