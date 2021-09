Via Pitrè, differenziata non ritirata e strada invasa dai rifiuti: "Se piove diventeranno una discarica galleggiante"

Via Giuseppe Pitrè, 79 · Calatafimi

Ormai da mesi nella parte bassa di via Giuseppe Pitrè (all'altezza del civico 77), nonostante le numerose segnalazioni, le campane della differenziata non vengono svuotate e l'immondizia sta invadendo strada e marciapiede.

Se dovesse piovere tutto ciò si trasformerebbe in una discarica galleggiante. Noi abitanti del quartiere, come tanti altri nelle stesse situazioni, non sappiamo più a chi rivolgerci.