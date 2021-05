Via Pio La Torre, adesso abbiamo la discarica "differenziata"

Gallery





Continuano i depositi abusivi dei materiali di risulta in via La Torre. In questo caso serbatoi e lastre contenenti amianto. Per episodi precedenti sono state fatte parecchie segnalazioni ma, dopo la rimozione, puntualmente sono stati scaricati nuovi materiali di ogni genere. Sarebbe opportuno installare delle telecamere, come in uso nei comuni limitrofi, che funzionano molto bene da deterrente. Inoltre, oggi 29 maggio, sono stati scaricati un frigorifero e parti di mobili nel lato della strada pulito da due giorni. In questo modo abbiamo la differenziata, a destra amianto e residui edili, a sinistra elettrodomestici e arredi vari. A chi bisogna chiedere l'installazione di una telecamera?