Via Pio La Torre, amianto abbandonato in quella che ormai è considerata una discarica

Continuano i depositi abusivi dei materiali di risulta in via La Torre. In questo caso serbatoi e lastre contenenti amianto. Per episodi precedenti state fatte parecchie segnalazioni ma, dopo la rimozione, puntualmente sono stati scaricati nuovi materiali di ogni tipologia. Sarebbe opportuno installare delle telecamere, come in uso in comuni limitrofi, che funzionano molto bene come deterrente.