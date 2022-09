Pezzi di mobili, materassi e detriti sul marciapiede: in via Pignatelli Aragona impossibile spingere un passeggino

Via Pignatelli Aragona, 45 · Politeama

Via Pignatelli Aragona, 45 · Politeama

Questi cumuli o similari sono perennemente presenti in via Pignatelli Aragona. Abbiamo segnalato verbalmente alla Rap e ai vigili urbani. Hanno spostato il materasso dalla strada sul marciapiede, grazie eh! Mia moglie ha abbandonato l'uso del passeggino a favore dello zainetto per portare il bambino all'asilo nido perché trovava la strada e le strisce pedonali occupate da immondizia, pezzi di mobili, materassi, detriti di ferro e legno. Spero che questa segnalazione possa aiutare la bonifica dell'area.