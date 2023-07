Politeama, dietro il teatro 100 metri di anarchia: "Pullman e auto parcheggiati accanto al carro della Santuzza"

Segnalo il particolare caso di via Pietro Valdo Panascia, già primo tratto di via Isidoro La Lumia: 100 metri di strada delimitati dal retro del teatro Politeama da un lato e da un edificio storico e dalla chiesa Valdese dall’altro. Con la chiusura di via Emerico Amari al traffico l’unica soluzione sensata sarebbe stata la pedonalizzazione, invece è diventata terra di nessuno, occasionale parcheggio non autorizzato di pullman e definitivo parcheggio del carro di Santa Rosalia. Evidentemente poco importa di questo caos se non alle poche famiglie che abitano l’unico edificio residenziale della strada.