Via Pietro Scaglione in mano agli incivili: perché nessuno controlla e sanziona?

Oramai da tempo la via Pietro Scaglione fa parlare di sé, ma non certo per la sua vivace zona residenziale e commerciale, quanto piuttosto per la discarica a cielo aperto che è conosciuta da molti balordi e incivili.

Più volte segnalato come sito a rischio, è sempre stato snobbato dai dai nostri 'sordi' amministratori e da chi avrebbe titolo per sanzionare senza pietà. Evidentemente le priorità sembrano essere altre... La polizia municipale viene impiegata soprattutto per battere cassa con autovelox e Ztl. Se i governanti non cambiano registro, Palermo da capitale della cultura finirà per diventare capitale del degrado. Anzi, forse già lo è.