Ancora una volta l'angolo tra via Scimonelli e via E. Petrella diventa la cornice di un nuovo cumulo di rifiuti ingombranti donato alla città dai soliti incivili, che incuranti delle regole e prive di qualsiasi rispetto per la nostra Palermo, la sfregiano. A questo si aggiunge la totale assenza della Rap. Questo cumulo ovviamente cresce ogni giorno di più in una spirale che può essere arrestata soltanto facendo pulizia!