Uditore, via Petrazzi dimenticata

La via Petrazzi, a Uditore, è stata dimenticata da molto tempo dalle autorità cittadine. In diversi tratti della strada si notano discariche a cielo aperto che ormai sono parte integrante della strada stessa. I residenti sono stanchi di segnalare gli illeciti abbandoni e attendono con fatalismo che qualcosa o qualcuno si muovi. A proposito, ci sono notizie del tanto decantato Comitato interforze istituto per vigilare sul degrado a Palermo? Mi sa che... si tratta della ennesima bufala. Se qualcuno smentisce ne sarei felice, ma ahimè temo non si sentirà nessuno. E Palermo affoga sempre più nel degrado.