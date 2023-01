Via Perpignano, 40 · Noce

In via Perpignano bassa i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla strada, perché c'è la cattiva abitudine di parcheggiare le macchine sul marciapiede. Così però noi pedoni rischiamo di essere investiti. Si deve aspettare il morto prima che qualcuno pfrenda provvedimenti?