Ci troviamo in via Francesco Paolo Perez. Gli operatori della Rap non vengono da più di una settimana e la gente continua a gettare immondizia dove trova spazio, cioè per strada). La puzza invade le case, lo spettacolo è a dir poco indecente. Questa è Palermo. L’importante che quando viene il Papa si smuovono tutti per pulire.